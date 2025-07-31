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        Tarihi Kadıkalesi'ndeki kazılarda cam ve seramik üretim yerine ait izler bulundu

        FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi'ndeki kazılarda, cam ve seramik üretim yerine ait izler bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 11:17 Güncelleme: 31.07.2025 - 11:17
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        Tarihi Kadıkalesi'ndeki kazılarda cam ve seramik üretim yerine ait izler bulundu
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        FERDİ UZUN - Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi'ndeki kazılarda, cam ve seramik üretim yerine ait izler bulundu.

        Bizans döneminde mezarının burada olduğuna inanılmasından dolayı amazon kadının ismiyle "Anaia" olarak adlandırılan, Osmanlı'da Sultan 2. Murat döneminde bir kadıya verilmesi nedeniyle "Kadıkalesi" olarak anılan bölgedeki kazılar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay başkanlığında devam ediyor.

        Kuşadası Körfezi'nin manzarasına hakim konumuyla dikkati çeken Kadıkalesi'nin geçmişi, 7 bin yıl öncesine dayanıyor. Bölgede bugüne kadar yapılan kazılarda, prehistorik döneme ait pişmiş topraktan yapılmış kaplar, mescit, kilise, "ağırşak" denilen yarım küre biçimindeki ağırlık, taş baltalar, Hitit dönemine ait heykeller, milattan sonra 12. ve 13. yüzyıllara ait sırlı seramikler, takılar, azize ikonası, kurşun mühür baskıları, hayvan ayak izlerinin yer aldığı 8 asırlık kiremit parçaları bulundu.

        Çağaptay ve ekibi, bu yılki çalışmalarda alanda daha önce kazı yapılmayan bölgelere yoğunlaştı.

        - "Veriler geç Bizans dönemine işaret ediyor"

        Kazı Başkanı Doç. Dr. Çağaptay, AA muhabirine, bu dönemki kazılarda 13. yüzyıla tarihlendirilen iki mekan tanımladıklarını söyledi.

        Bunlardan birinde pithos (saklama kabı) kalıntıları bulduklarını ve bölgede bir saklama noktası olduğunu değerlendirdiklerini anlatan Çağaptay, şöyle konuştu:

        "Bir kiler gibi kullanılmış olabilir. Pithos parçalı geldiği için de kalıntıların ne olduğuna dair detaylı bir analiz yapacağız. Bu alanda cam ve metal cürufları saptadık. Belki bir üretim sektörüne yakın olabiliriz. Zaten alanımız bu konuda oldukça meşhur Bizans döneminde. Gelen veriler şu anda daha çok Geç Bizans dönemine işaret ediyor. Şu anki veriler çok iddialı olmak istemesem de bir üretim sektörüne baktığımıza dair detaylar gösteriyor. Pithoslarla karşılaşmamız, cüruf parçalarıyla karşılaşmamız, bir üretim sektörüne yakın olduğumuzu ya da bir üretim sektörüne doğru giden katmanları kazdığımızı gösterebilir. Henüz beylikler ya da Osmanlı ile alakalı ufak seramik parçaları haricinde herhangi bir şey bulamadık."

        Çağaptay, seramik, metal ve cam buluntularına göre, buranın önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirterek, "Bu seramiklerin, camların, metallerin üretildiğini ve dış dünyaya liman noktasından dağıtıldığını, satıldığını, aktarıldığını söyleyebiliriz. Dini ve ticari kurgusu belki malzeme kültürü üzerinden kurulmuştu. Ama biz yeni dönem çalışmalarımızda bu ticari malzemenin nasıl dağıtıldığını ve satıldığını ispatlayacak yeni çalışmalar yapıyoruz." dedi.

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