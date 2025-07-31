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        İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası açıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:25 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:25
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        İncirliova'da Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası açıldı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası düzenlenen törenle hizmete girdi.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki mağazanın açılışında konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Et ve Süt Kurumu'nun ülke genelinde hayvancılığı geliştirmek, sağlıklı ve kaliteli et ürünlerini halka sunmak amacıyla önemli adımlar attığını söyledi.

        Canbolat, "Et ve Süt Kurumu İncirliova satış mağazamız modern alt yapısı ve kaliteli hizmet anlayışı ile günlük 1500 kişiye hizmet verme kapasitesine sahip olup, 3 ton et ve süt ürünü ile halkımıza taze ve güvenli gıda temin etmeyi hedeflemektedir." diye konuştu.

        AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de Türkiye genelinde 18'incisi açılan mağazanın Aydın için çok büyük bir kazanç olduğunu ifade etti.

        Kaya ise Et ve Süt Kurumu'nun kent için hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Törene, İncirliova Kaymakamı İlhan Abay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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