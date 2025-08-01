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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        AYDIN'ın Çine ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 12:38 Güncelleme: 01.08.2025 - 12:40
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        Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        AYDIN'ın Çine ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan N.K., yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K.'nin Çine ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, N.K.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. N.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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