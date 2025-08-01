Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla, hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K.'nin Çine ilçesinde olduğu belirlendi. Ekipler, N.K.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. N.K., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olan N.K., yakalanıp, tutuklandı.

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