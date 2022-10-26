İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Afrodisyas Müzesi'nde konser verdi

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AYDIN (AA) - İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Afrodisyas Müzesi'nde konser verdi.

Karacasu Kaymakamlığınca Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla 2. Afrodisyas Müze Konseri'nde, İzmir Devlet Opera ve Bale Sanatçıları Sevgi Gönül Salonu'nda eserler seslendirdi.

Soprano Nurgün Baburhan, Mezzosoprano Ebru Kaptan, Tenor Mehmet Ali Portakal, Bariton Cüneyt Ünsal’ın dinleyiciyle buluştuğu etkinlikte, piyanoda Cemile Cabbar görev aldı.

Konser yaklaşık 1 saat sürdü.

Konseri, Karacasu Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Karacasu Belediye Başkanı Mehmet Erikmen, Cumhuriyet Savcısı Barbaros Aksoy da dinledi.

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