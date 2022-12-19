Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Ovapınar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Akın (75) ve eşi Gülfer Akın'dan (73) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Akın çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtilen çiftin cenazeleri, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.