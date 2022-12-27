Aydın’da elektrik üretim firmasından akü çalan 2 şüpheli tutuklandı

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AYDIN (AA) - Aydın’ın Efeler ilçesinde elektrik üretim firmasından akü çaldığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Pınardere Mahallesi’nde elektrik üretim firmasına ait voltaj regülatörden akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.T. (20) ve İ.R. (30) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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