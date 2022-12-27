AK Parti'li Özhaseki, Aydın'da ziyaretlerde bulundu

AYDIN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın Valiliği ile Nazilli ve Kuyucak belediyelerini ziyaret etti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Nazilli Belediyesine geçti.

Burada Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'la görüşen Özhaseki, programın ardından yaptığı açıklamada, Özcan'ın, hazırladığı projeleri anlattığını söyledi.

Projeleri tek tek not aldığını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunlar içerisinde söylenmesi gereken en önemli konu şu; projeleri ikiye ayırıyoruz. Bir kısmı çok hızlı olabilecek, günlük hayatı atlatabilecek, insanların gördüğünde, yapıldığında mutlu olabilecekleri çok basit düzenlemeler ve günübirlik çalışmalar. Birkaç ay içerisinde bitebilecek işler ama bazı kararlar var ki zaman alacak, biraz üzerinde çalışılması icap ediyor. Mesela Hürriyet Caddesi'ndeki yolun yeniden elden geçmesi ve altyapısıyla, üstyapısıyla yapılması gibi veya su baskınlarına karşı yapılacak altyapı çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olmasına rağmen yapılmayınca haliyle derde, kaygıya biz düştüğümüz için bu tür projelerin nasıl yapılacağı konusunu beraberce konuştuk başkanla."

Projelere destek vereceklerine dikkati çeken Özhaseki, "Bundan sonraki süreçte Ankara'daki takip edilmesi gereken projeleri hep birlikte takip edeceğiz. Bir taraftan İçişleri Bakanımızla bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan randevu isteyeceğiz. Zaten Nazilli'mize, Aydın'ımıza sahip çıkmaya çalışan dört tane milletvekili arkadaşımız var. Onlar da sağ olsunlar çok ilgililer." dedi.

Özhaseki, daha sonra Kuyucak Belediyesini ziyaret etti.

Ziyaretlere, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve belediye başkanları da katıldı.





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