Didim'de etil alkol operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde bir ev ve depoya düzenlenen operasyonda etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S'nin ev ve deposuna operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 235 litre etil alkol ve 18 litre içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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