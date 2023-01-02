Aydın'da ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarlada çalışırken ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kendisine ait Menderes Mahallesi'ndeki tarlada çalışan Akay Karadana (27), traktörüne takılı çapa makinesine ayağını kaptırdı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Karadana, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.