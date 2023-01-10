Adnan Menderes Demokrasi Müzesini 136 bin 848 kişi ziyaret etti

AYDIN (AA) - Aydın'ın Koçarlı ilçesinde geçen yıl 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesini, bugüne değin 136 bin 848 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, müzenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde Aydın Valiliğince yapımının gerçekleştirildiği hatırlatıldı.
Müzeye ilginin devam ettiği belirtilirken müzeyi bugüne değin 136 bin 848 kişinin gördüğü kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Valisi Hüseyin Aksoy, "Müzeye, açıldığı günden bu yana Aydın'dan, Aydın ili dışından ve yurt dışından farklı kültürlerden ziyaretçilerin ilgisi artarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.