Jandarmayı görünce sürücüsünün terk ettiği araçta sikke ve uyuşturucu ele geçirildi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarmanın kontrol noktası yakınında sürücüsünün terk ettiği otomobilde 12 sikke ile uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, ilçedeki bir yolda kontrol noktası oluşturduğunu fark eden bir sürücü, otomobilini bırakıp kaçtı.

Otomobildeki aramada, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 12 sikke, 9 sentetik hap ile pompalı tüfek ele geçirildi.

Jandarma, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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