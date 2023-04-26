AK Parti Aydın İl Başkanlığından il seçim kuruluna pankart başvurusu

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, il başkanlığının bulunduğu binanın yan tarafına asılan, üzerinde Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu pankartın kaldırılması için il seçim kuruluna başvurduklarını belirtti.

Ökten, yaptığı yazılı açıklamada, Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan il başkanlığının bulunduğu binaya gece saatlerinde CHP görevlileri tarafından pankart asıldığını belirtti.

Bu davranışın siyasi nezaketten uzak olduğunu ifade eden Ökten, pankartın kaldırılması için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Ökten, şunları kaydetti:

"Biz isterdik ki böyle bir çalışma yapacaklarsa bunu siyasi nezaketle yapsınlar. Biz bunu uygun bir davranış şekli olarak görmüyoruz. Ben de CHP'de siyaset yapan birinin evinin olduğu yere partimin bayrağını asmaya çalışabilirdim ama bu uğraş ne AK Parti'ye ne de CHP'ye kazandırır. Bundan medet uman, oy devşirmeye çalışabileceğini düşünen arkadaşlara da hayırlı işler diliyoruz. Tabii ki pankartlar asılacak, mitingler yapılacak, bayraklar asılacak, bunlar olacak. Ama bu tahrik edici davranışlar Aydın'a yakışmıyor. Bizler Aydın'ı demokrasi kenti olarak adlandırıyoruz ve buna yakışan davranışları tüm siyasi partilerden bekliyoruz. Bizi tahrik etmeye yönelik bir davranışsa eğer bilsinler ki biz bu yönde değiliz. Biz siyasi çalışmamızı yaparız, sandığımıza gideriz ve seçmenimizin iradesine saygı duyarız."

Ökten, Bozdoğan ilçesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu pankart ve afişlerin yırtıldığını ifade ederek, bu durumun siyasi etiğe ve ahlaka yakışmadığını da kaydetti.





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