Aydın'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Buharkent ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre İbrahim Ekim'in kullandığı 64 BB 397 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Savcılı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.





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