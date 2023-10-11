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        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı

        Aydın'da jandarma ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:22
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        Aydın'da jandarma asayiş uygulaması yaptı
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        Aydın'da jandarma ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Uygulamada 8 bin 213 kişi sorgulandı, 536 iş yeri denetlendi, 1729 araç kontrol edildi.

        Çeşitli suçlardan araması bulunan 5 şüpheli yakalandı, 47 sürücüye idari yaptırım uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.

        Evini izinsiz şekilde günübirlik kiraya verdiği tespit edilen kişiye 59 bin 994 lira, 2 iş yerine toplam 3 bin 18 lira idari para cezası uygulandı.

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