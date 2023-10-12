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        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:24
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        Aydın'da sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte içki imal ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki bir evde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 55 litre etil alkol, 60 litre sahte viski, sahte içki yapımında kullanılan aroma, 80 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 50 av tüfeği kartuşu ile kaçak şekilde imal edilmiş 10 litre şarap ele geçirildi.

        Operasyonda M.G. gözaltına alındı.

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