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        Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 02:14 Güncelleme: 14.10.2023 - 02:14
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        Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 09 AEZ 301 plakalı otomobil, Zirattçılar Kavşağında Ö.B. yönetimindeki 32 HV 764 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 32 HV 764 plakalı otomobil refüje çıktı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ü.D. ve N.Ö. yaralandı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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