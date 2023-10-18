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        Aydın'da 3. kattan düşen kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 23:48 Güncelleme: 18.10.2023 - 23:48
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        Aydın'da 3. kattan düşen kişi ağır yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın 3. katından düşen kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde ikamet eden S.Ü, henüz bilinmeyen nedenle apartmanın 3. katından düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu öğrenilen S.Ü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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