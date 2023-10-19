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        Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı

        Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:38
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        Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi yakalandı
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        Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir'de belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

        Yapılan aramalarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkelerin de yer aldığı küçük boyutlu 175 obje, kılıç, 2 dedektör, 3 el telsizi, 4 telsiz bataryası, 2 tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler, işlemin ardından sevk edildikleri adliyede "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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