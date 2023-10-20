İncirliova'da bazı mahalleler şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı Aydın'ın İncirliova ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle bazı mahallelerde hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde görülen şap hastalığı sebebiyle bazı mahallelerde hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Şap hastalığı şüphesiyle İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince 20 Ekim’de Dereağzı Mahallesi’nde, bir hayvandan numune alındı.

İnceleme sonucu şap hastalığının görülmesi üzerine İncirliova ilçesinin tamamı ile Germencik ve Efeler ilçelerinin bazı mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı.

Ekipler bölgede tedbir alırken, hayvan giriş ve çıkışına geçici olarak izin verilmiyor.