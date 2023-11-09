Nazilli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

U.K'nin kullandığı 09 AER 204 plakalı motosiklet, 257 Sokak'ta, Ö.Y. idaresindeki 48 CAV 63 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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