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        Nazilli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 16:22 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:42
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        Nazilli'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.

        U.K'nin kullandığı 09 AER 204 plakalı motosiklet, 257 Sokak'ta, Ö.Y. idaresindeki 48 CAV 63 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu olarak bulunan İ.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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