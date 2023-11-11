İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre Hüseyin Çalışmaz'ın (24) kullandığı 09 AED 071 plakalı traktör, Arzular Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çalışmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.