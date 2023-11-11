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        İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 01:22 Güncelleme: 11.11.2023 - 01:22
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        İncirliova'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre Hüseyin Çalışmaz'ın (24) kullandığı 09 AED 071 plakalı traktör, Arzular Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çalışmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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