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        Nazilli'de üzerine ağaç devrilen minibüs ve otomobilde hasar oluştu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:14 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:14
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        Nazilli'de üzerine ağaç devrilen minibüs ve otomobilde hasar oluştu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi.

        Hürriyet Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen T.A. idaresindeki 09 M 1580 plakalı şehir içi minibüsü ile H.C.İ'nin kullandığı 20 RC 171 plakalı otomobilin üzerine yol kenarındaki ağaç devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırılırken iki araçta hasar oluştu.

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