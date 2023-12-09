Nazilli'de üzerine ağaç devrilen minibüs ve otomobilde hasar oluştu Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak ve rüzgar nedeniyle yıkılan bir ağaç, seyir halindeki araçlara hasar verdi.

Hürriyet Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen T.A. idaresindeki 09 M 1580 plakalı şehir içi minibüsü ile H.C.İ'nin kullandığı 20 RC 171 plakalı otomobilin üzerine yol kenarındaki ağaç devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ağaç, belediye ekipleri tarafından kaldırılırken iki araçta hasar oluştu.