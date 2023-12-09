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        Nazilli Belediyespor kazanmak istiyor

         TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un konuğu olacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalısı Barın maçta forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:58
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        Nazilli Belediyespor kazanmak istiyor
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         TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'na 4-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'un konuğu olacak. Karacabey Mustafa Fehmi Gerçekler Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalısı Barın maçta forma giyemeyecek.

        Teknik direktör Şükrü Akar kendileri için son derece önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Galibiyete çok ihtiyacımız var. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

        İyi başladığı ligde son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Nazilli Belediyespor 26 puanla 7'nci sırada yer alırken, Karacabey Belediyespor 17 puanla 11'inci basamakta. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - NAZİLLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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