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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 08.12.2023 - 09:31
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        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mevlüt Uysal'ın (89) kullandığı 09 UF 298 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi'nde devrildi.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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