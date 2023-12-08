Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mevlüt Uysal'ın (89) kullandığı 09 UF 298 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi'nde devrildi.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uysal'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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