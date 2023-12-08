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        Aydın'da 11 kişinin yaralandığı kavgada tutuklu sayısı 21'e yükseldi

         AYDIN'ınBuharkentilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 20:00
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        Aydın'da 11 kişinin yaralandığı kavgada tutuklu sayısı 21'e yükseldi
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         AYDIN'ınBuharkentilçesinde, iki aile arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı sopa ve bıçaklı kavgada tutuklu sayısı 21'e yükseldi.

        Olay, 4 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında, Buharkent ilçesi Kamilpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Samet E.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kavgada çok sayıda aracın camı kırılırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Polis, olaya karışan toplam 30 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden H.E. ve H.E., salı günü sevk edikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 3 şüpheli ise polisteki ifadelerinin ardından salıverildi. İşlemleri tamamlanan diğer 25 şüpheli ise önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.E., M.İ., A.İ., C.İ., M.R.İ., A.İ., H.İ., A.İ., M.E., M.Ş.E., Y.E., O.E., İ.E., S.E. ve E.E. tutuklandı. Tutuklananların sayısı 17 oldu. Polis, önceki tutuklanan şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak dün kavgaya karışan 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevke dilen şüphelilerden 10 adli kontrolle serbest kalırken, 4´ü daha tutuklandı. Böylelikle şimdiye kadar tutuklananların sayısı 21´e yükseldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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