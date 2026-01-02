Habertürk
        Aydın'da sıra kavgasında darbedilen kişi ağır yaralandı

        Aydın'da sıra kavgasında darbedilen kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan sıra kavgasında, çalışan tarafından darbedilen müşteri ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:37 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:37
        Aydın'da sıra kavgasında darbedilen kişi ağır yaralandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan sıra kavgasında, çalışan tarafından darbedilen müşteri ağır yaralandı.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T, ödeme esnasında, sırada bekleyen başka bir müşteriyle tartıştı.

        Tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö. ile S.T. arasında kavga çıktı. Bu sırada aldığı darbeyle düşen S.T, başını beton zemine çarpıp yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        K.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

