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        Aydın'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 22:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:44
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        Aydın'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki boş bir arazide çıkan kavgada M.D. silahla B.D'yi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri yaralıyı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Polis ekipleri, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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