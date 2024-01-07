Söke'de yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Novada kavşağında E.Ş'nin kullandığı 44 LZ 666 plakalı yolcu otobüsü, D.A.T. idaresindeki 09 AIU 570 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan İ.T. ve A.N.T. yaralandı.

Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.