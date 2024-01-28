Aydın'da miras kavgasında dayısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde dayısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde Mesut Alkış (40) ile dayısı C.B. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında C.B, yeğeni Mesut Alkış'ı boynundan bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mesut Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

C.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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