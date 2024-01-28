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        Aydın'da miras kavgasında dayısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde dayısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:25 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:25
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        Aydın'da miras kavgasında dayısı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde dayısı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesi'nde Mesut Alkış (40) ile dayısı C.B. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında C.B, yeğeni Mesut Alkış'ı boynundan bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri Mesut Alkış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        C.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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