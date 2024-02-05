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        Nazilli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı 15 yaşındaki yaya, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:51
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        Nazilli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı 15 yaşındaki yaya, yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, M.T'nin kullandığı 35 BBF plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan T.G'ye çarptı.

        Ağır yaralan T.G. ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

        T.G'nin 6 Şubat'taki depremleri Malatya'da yaşadığı, depremden sonra ailesiyle Nazilli'ye geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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