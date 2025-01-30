Kuşadasıspor'da Yasin Güleryüz'le yollar ayrıldı

3'ÜNCÜLig 1'inci Grup'ta 10 puanla düşme hattında yer alan Kuşadasıspor bu sezon 4'üncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Ligin ikinci yarısına 2 mağlubiyetle başlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Yasin Güleryüz'ün görevine son verildi. Aydın ekibi Güleryüz'ün yerine Sportif direktörlük görevini yürüten Beytullah Türker'i dümene geçirdi. Sezona Bülent Ataman yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, alınan kötü sonuçların ardından Ataman'la yollarını ayırmış ve göreve Bayram Sevindik'i getirmişti. Sevindik'in ardından Yasin Güleryüz'le yola devam eden Kuşadasıspor şimdi de Türker'le anlaşma sağladı.