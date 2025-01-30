Kuşadasıspor'da Yasin Güleryüz'le yollar ayrıldı
3'ÜNCÜLig 1'inci Grup'ta 10 puanla düşme hattında yer alan Kuşadasıspor bu sezon 4'üncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.
3'ÜNCÜLig 1'inci Grup'ta 10 puanla düşme hattında yer alan Kuşadasıspor bu sezon 4'üncü kez teknik direktör değişikliğine gitti. Ligin ikinci yarısına 2 mağlubiyetle başlayan Kuşadasıspor'da teknik direktör Yasin Güleryüz'ün görevine son verildi. Aydın ekibi Güleryüz'ün yerine Sportif direktörlük görevini yürüten Beytullah Türker'i dümene geçirdi. Sezona Bülent Ataman yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, alınan kötü sonuçların ardından Ataman'la yollarını ayırmış ve göreve Bayram Sevindik'i getirmişti. Sevindik'in ardından Yasin Güleryüz'le yola devam eden Kuşadasıspor şimdi de Türker'le anlaşma sağladı.
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