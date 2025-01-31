Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 01:15 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü
        ABONE OL

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Nazlı E. (2) hayvan bakıcılığı yapan baba A.E. idaresindeki traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazlı E, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

        Baba A.E. polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        110 Filistinli evlerine döndü
        110 Filistinli evlerine döndü
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
        Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi: Gazze yaşanmaz durumda
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Galatasaray'dan Morata bombası!
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        Skriniar resmen F.Bahçe'de!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?

        Benzer Haberler

        Kuşadasıspor'da Yasin Güleryüz'le yollar ayrıldı
        Kuşadasıspor'da Yasin Güleryüz'le yollar ayrıldı
        Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        Amatör antikacı 78 yıl önce ABD'den yazılan mektupların sahiplerini arıyor
        Amatör antikacı 78 yıl önce ABD'den yazılan mektupların sahiplerini arıyor
        Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi
        Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi
        Efeler 09 SFK'da görev değişimi
        Efeler 09 SFK'da görev değişimi