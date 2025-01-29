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        Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:45
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        Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şubesi ekipleri, plakası belirtilmeyen panelvanı, kent girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

        Araçtaki aramalarda 2 bin 700 litre bitkisel karışımlı olduğu ifade edilen yağ bulundu.

        Yapılan incelemede, satışa hazır ambalajlı ürünün tağşişli yağ olduğu tespit edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 103 bin lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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