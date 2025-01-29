Aydın'da 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 103 bin lira ceza uyguladı.

Yapılan incelemede, satışa hazır ambalajlı ürünün tağşişli yağ olduğu tespit edildi.

Araçtaki aramalarda 2 bin 700 litre bitkisel karışımlı olduğu ifade edilen yağ bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir araçta 2 bin 700 litre tağşişli yağ ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.