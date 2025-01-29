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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:00 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:00
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        Aydın'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Ramazan Oktay (79) idaresindeki 37 DN 704 plakalı traktör, Gökyaka Mahallesi'nde devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde traktörün altında kalan Oktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Oktay'ın cenazesi Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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