Aydın'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Aydın'da, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde 11. Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

Türkiye'de "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla eş zamanlı olarak yapılan etkinlik, Atatürk Kent Meydanı'nda başladı.

Bisikletliler, Mimar Sinan Mahallesine kadar pedal çevirdi.

Etkinlikte AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen de pedal çevirdi. Özmen ve Sarıbaş sağlıklı bir yaşam için Aydınlıları spor yapmaya davet etti.