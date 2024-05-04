Boşanma aşamasındaki eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayan koca, 4 gün sonra yakalandı

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, 29 Nisan’da Muğla’dan gelerek boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Kayaoğlu’nu (30) sokak ortasında bıçaklayan Emrah Kayaoğlu (32), olaydan sonra kaçtı. Bıçaklanan eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Emre Kayaoğlu ise olaydan 4 gün sonra Nazilli’de saklandığı bir evde polis ekipleri tarafından yakalandı. Eşini bıçaklayan koca, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

Olay, 29 Nisan sabah saatlerinde Altıntaş Mahallesi Koca Cami Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşe Kayaoğlu, geçen yıl sonlarında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Emrah Kayaoğlu’ndan boşanmak için dava açtı. Muğla’da yaşayan Ayşe Kayaoğlu boşanma aşamasındayken, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki baba evine döndü. Aylar sonra eşini takip eden Emrah Kayaoğlu, 48 NV 141 plakalı otomobille gelerek sokak ortasında eşi Ayşe Kayaoğlu’nu göğsünden ve çeşitli yerlerinden olmak üzere 5 kez bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu, ambulansla önce Nazilli Devlet Hastanesi’ne, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ayşe Kayaoğlu'nun hayati tehlikesinin halen devam ettiği belirtildi.