Nazilli'de bir kişi arazide ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 64 yaşındaki kişi, arazide ölü bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 64 yaşındaki kişi, arazide ölü bulundu.
Uzunçam Mahallesi'nde arazideki koyunları aramak için çıkan Hilmi Gülsevgi'den haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.
Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda Gülsevgi'ye ait motosiklet, arazide terk edilmiş vaziyette bulundu. Motosiklet çevresinde yoğunlaştırılan aramada Gülsevgi'nin cesedi, motosikletin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu.
KOAH hastası olduğu belirtilen Gülsevgi'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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