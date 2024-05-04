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        Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:38
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        Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman yandı.

        Pınarlı Mahallesi'nde, Nurselin Dağlıoğlu'na ait çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 70 ton saman balyasının yandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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