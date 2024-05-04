Bozdoğan'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman yandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 70 ton saman yandı.
Pınarlı Mahallesi'nde, Nurselin Dağlıoğlu'na ait çiftlikte saman balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında yaklaşık 70 ton saman balyasının yandığı belirtildi.
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