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        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 01:26 Güncelleme: 04.05.2024 - 01:26
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        Aydın'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 3 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nazilli'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmaların ardından İsabeyli Mahallesi'nde durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 515 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi, şüpheliler T.A, A.P, S.E.A, N.P. ve T.B'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.B, A.P. ve S.E.A. tutuklandı, T.A. ile N.P adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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