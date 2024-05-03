Efeler 09 Doruk'u unutmadı

PROFESYONELliglerdeki tarihinin ikinci sezonunda da Play-Off oynamayı başaran Efeler 09 SFK, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk tur maçında Turgutluspor'u saha dezavantajına rağmen deplasmanda 4-1 yenip elemeyi başardı. Sezon içinde deplasmanda 2-1 yendiği Turgutlu'yu Play-Off'ta da yine dış sahada farklı mağlup ederek 2'nci Lig yoluna devam eden yeşil-beyazlı ekip, maçın ardından geçen hafta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden takım otobüsünün şoförü Gürol Özer'in oğlu Doruk'u da unutmadı.

Efelerli futbolcular maç sonu soyunma odasında, "Seni unutmayacağız Doruk, kalbimizdesin" yazılı pankartlar açtı. Geçen sene ilk Play-Off tecrübesinde Artvin Hopaspor'u eleyip Beyoğlu Yeniçarşı'ya elenen Aydın ekibi, bu sezon ikinci turda ilk maçta Karşıyaka engelini aşan Anadolu Üniversitesi'yle eşleşti. Efeler 09 SFK'nın saha avantajını eline aldığı Play-Off serisinin ilk maçı 6 Mayıs Pazartesi günü Eskişehir'de, rövanşı ise 10 Mayıs Pazar Aydın'da oynanacak. Efeler rakibini iki maç sonunda elemeyi başarırsa grup finalinde Elazığspor'la finale çıkmak için karşılaşacak.