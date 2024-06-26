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        Nazilli'de fırın deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ekmek fırının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 13:54 Güncelleme: 26.06.2024 - 13:54
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        Nazilli'de fırın deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ekmek fırının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi'nde Ersun Köksal'a (58) ait fırının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

        Köksal gazetecilere, yangın sırasında fırının üst katındaki evinde olduğunu, depoda odunlar ile bazı eşyalar bulunduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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