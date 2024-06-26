Nazilli'de fırın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ekmek fırının deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi'nde Ersun Köksal'a (58) ait fırının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

Köksal gazetecilere, yangın sırasında fırının üst katındaki evinde olduğunu, depoda odunlar ile bazı eşyalar bulunduğunu söyledi.