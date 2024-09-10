Kuşadası Voleybol Turnuvası
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kuşadası Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor birinci seti 25-18 aldı.
Müsabakanın diğer setlerini 25-22, 25-21 ve 25-23 üstünlükle tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Turnuvanın ilk günü, VakıfBank ile Almanya temsilcisi SSC Palmberg Schwerin maçıyla tamamlanacak.
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