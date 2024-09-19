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        Aydın'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Söke ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 08:46 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:46
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        Aydın'da kaza yapan otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Aydın'ın Söke ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Arif U. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Söke-Bağarası yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kazada yaralanan sürücü ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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