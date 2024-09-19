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        Nazilli'de Gaziler Günü kutlandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:14 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:14
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        Nazilli'de Gaziler Günü kutlandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        İstasyon Meydanı'ndaki törende Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törende konuşan Karataş, 19 Eylül'ün bu toprakları vatan yapanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

        Şiirlerin de okunduğu törenin ardından Eğriboyun Mezarlığındaki şehit ve gazi mezarları ziyaret edildi, dualar okundu, kabirlere çiçek bırakıldı.

        Programa CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de katıldı.

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