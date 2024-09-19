Nazilli'de Gaziler Günü kutlandı

Şiirlerin de okunduğu törenin ardından Eğriboyun Mezarlığındaki şehit ve gazi mezarları ziyaret edildi, dualar okundu, kabirlere çiçek bırakıldı.

Törende konuşan Karataş, 19 Eylül'ün bu toprakları vatan yapanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu söyledi.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Kaymakam Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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