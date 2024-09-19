Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesini ziyaret etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerince ateş açılması sonucu katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Didim Asri Mezarlığı'na giden Erbaş, Eygi'nin mezarı başında dua etti. Daha sonra Eygi'nin Altınkum Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet Suat Eygi'nin evine geçen Erbaş, aileye başsağlığında bulundu. Burada da dua eden Erbaş, baba Eygi'ye Kur'an-ı Kerim verdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Erbaş, Ayşenur Ezgi Eygi'ye rahmet diledi.

Filistin'de bir insanlık mücadelesi olduğunu aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Tabii Gazze'de, Filistin'de şehit olması çok daha anlamlı. Orada bir insanlık mücadelesi var. Mazlumların yanında yer almış olması, Gazzeli, Filistinli, mağdur, mazlum kardeşlerimizin yanında şehit olması onun şehitliğinin değerini bir kat daha artırıyor. Her gün orada nice Ayşenur'lar, nice Fatma'lar, nice Ahmet'ler, Mehmet'ler şehit oluyor. Zalimler, işgalciler öldürmeye devam ediyor, katletmeye devam ediyor ve zalimlere destekler devam ediyor. İnşallah bu vesileyle şehit Ayşenur Ezgi Eygi kızımızın orada şehit olması dünya kamuoyunu Gazze’ye döndürme noktasında bir farkındalık oluşturur. Zalim işgalcilerin zulmünün ne kadar arttığını, ne kadar sınır tanımaz olduğunu gösterir. Orada bir aktivist olarak mazlumların yanında yer alan, elinde fotoğraf makinesinden başka bir şey olmayan, sadece sesini dünyaya duyurmak isteyen bir masumu dahi canice şehit ettiler. İşgalci zalimler, dünya kamuoyu bunu görmeli."