KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu'ndan Aydın Valisi Canbolat'a ziyaret

Daha sonra Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret eden İbrahimcioğlu, oda başkanlarıyla KOSGEB'in güncel destek programları, kentin sanayi ve ticaretiyle ilgili konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İbrahimcioğlu, Vali Canbolat'a KOSGEB'in vizyonu ve kentte yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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