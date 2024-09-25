KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu'ndan Aydın Valisi Canbolat'a ziyaret
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
İbrahimcioğlu, Vali Canbolat'a KOSGEB'in vizyonu ve kentte yaptığı çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Daha sonra Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Borsası'nı ziyaret eden İbrahimcioğlu, oda başkanlarıyla KOSGEB'in güncel destek programları, kentin sanayi ve ticaretiyle ilgili konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyarete KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger de katıldı.
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