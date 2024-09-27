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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 27.09.2024 - 22:54
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        Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Abdullah Yeşilyiş idaresindeki 35 BPN 485 plakalı motosiklet, Aydın-Muğla kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Yeşilyiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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