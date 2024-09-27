Aydın'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Abdullah Yeşilyiş idaresindeki 35 BPN 485 plakalı motosiklet, Aydın-Muğla kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi Yeşilyiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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