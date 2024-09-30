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        Efeler'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:12
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        Efeler'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        E.B. idaresindeki 09 MA 3390 plakalı motosiklet, Doğu Gazi Bulvarı'nda F.T. idaresindeki 09 FN 736 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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