Efeler'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.B. idaresindeki 09 MA 3390 plakalı motosiklet, Doğu Gazi Bulvarı'nda F.T. idaresindeki 09 FN 736 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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