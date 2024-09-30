Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Zafer Mahallesi'nde A.O.Ö. ile D.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda D.E, A.O.Ö'yü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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