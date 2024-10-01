Aydın'da boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü

Alınan bilgiye göre, M.Y. (43) Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde boşandığı eşi Sibel Aygan'a (33) tabancayla ateş etti.

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