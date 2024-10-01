Aydın'da boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın öldü
Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Didim ilçesinde, boşandığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Y. (43) Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde boşandığı eşi Sibel Aygan'a (33) tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Aygan, ambulansla kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden uzaklaşan M.Y, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı.
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